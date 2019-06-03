«Профсоюз Навального» похвастался поддельной справкой об увеличенной зарплате медсестры

Незаконная организация под названием «Профсоюз Навального», которая занимается сбором данных россиян, опубликовала в Twitter результаты «успешной» работы. Сотрудники «профсоюза» показали справку о зарплате медсестры из больницы в Подмосковье, которой после обращения в организацию якобы подняли зарплату до средней по региону.

Федеральное агентство новостей, изучив документ, обнаружило большое количество ляпов и следов ретуши.

Например, очевидно, что текст и цифры были вырезаны из другого документа и неправильно наложены на форму.

Те, кто делал документ, особо не беспокоились о подборе шрифтов и соблюдении норм, ведь специалистов по бухгалтерскому учету среди сторонников Навального не так много, а тех, кто укажет на ляпы, легко заклеймят «засланным казачком».

Кроме того, авторы этого «документа» ошиблись в расчетах. Исходя из сумм, которые указаны в начислениях, оклад по основной должности должен составлять 19 375 рублей, а не 14 165 рублей.

Каждой выплате соответствует определенный код, расшифровка. Например, для выплаты по основной должности – 001. Код записывается в отдельный столбец. Это же относится к премиям и надбавкам.

Похоже, блогер считает своих подписчиков недостаточно умными, чтобы заметить все эти ляпы.

Ранее стало известно, что Навальный может передавать личные данные россиян третьим лицам в рамках своего проекта «Профсоюз Навального». На сайте организации есть определенная форма для подачи жалобы, в которой человек, обратившийся за помощью, должен указать полные сведения о месте работы и должности, а также подтвердить согласие на обработку персональных данных.

Журналисты ФАН не исключили, что персональные данные россиян Навальный передает иностранным структурам.