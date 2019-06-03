Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Более 120 тысяч детей в России не обеспечены местами в яслях

Более 120 тысяч детей в России не обеспечены местами в яслях

 Медведев обсудит с премьером Словакии сотрудничество в энергетике

Медведев обсудит с премьером Словакии сотрудничество в энергетике

Внук Жукова назвал цирком снос памятника полководцу в Харькове

Внук Жукова назвал цирком снос памятника полководцу в Харькове

 Зеленский уволил заместителя главы СБУ

Зеленский уволил заместителя главы СБУ
Оппозиция в Судане призвала к уходу переходного военного совета

Оппозиция в Судане призвала к уходу переходного военного совета

 The Guardian обвинила в «кровавых налетах» авиацию РФ и САР в Идлибе

The Guardian обвинила в «кровавых налетах» авиацию РФ и САР в Идлибе
Более 120 тысяч детей в России не обеспечены местами в яслях

Более 120 тысяч детей в России не обеспечены местами в яслях

 Медведев обсудит с премьером Словакии сотрудничество в энергетике

Медведев обсудит с премьером Словакии сотрудничество в энергетике

Внук Жукова назвал цирком снос памятника полководцу в Харькове

Внук Жукова назвал цирком снос памятника полководцу в Харькове

 Зеленский уволил заместителя главы СБУ

Зеленский уволил заместителя главы СБУ
Оппозиция в Судане призвала к уходу переходного военного совета

Оппозиция в Судане призвала к уходу переходного военного совета

 The Guardian обвинила в «кровавых налетах» авиацию РФ и САР в Идлибе

The Guardian обвинила в «кровавых налетах» авиацию РФ и САР в Идлибе
11:16   3 Июня 2019
Россия

«Профсоюз Навального» похвастался поддельной справкой об увеличенной зарплате медсестры

«Профсоюз Навального» похвастался поддельной справкой об увеличенной зарплате медсестры

Незаконная организация под названием «Профсоюз Навального», которая занимается сбором данных россиян, опубликовала в Twitter результаты «успешной» работы. Сотрудники «профсоюза» показали справку о зарплате медсестры из больницы в Подмосковье, которой после обращения в организацию якобы подняли зарплату до средней по региону.

Профсоюз Навального

Федеральное агентство новостей, изучив документ, обнаружило большое количество ляпов и следов ретуши.

Профсоюз Навального

Например, очевидно, что текст и цифры были вырезаны из другого документа и неправильно наложены на форму.

Профсоюз Навального

Те, кто делал документ, особо не беспокоились о подборе шрифтов и соблюдении норм, ведь специалистов по бухгалтерскому учету среди сторонников Навального не так много, а тех, кто укажет на ляпы, легко заклеймят «засланным казачком».

Профсоюз Навального

Кроме того, авторы этого «документа» ошиблись в расчетах. Исходя из сумм, которые указаны в начислениях, оклад по основной должности должен составлять 19 375 рублей, а не 14 165 рублей.

Профсоюз Навального

Каждой выплате соответствует определенный код, расшифровка. Например, для выплаты по основной должности – 001. Код записывается в отдельный столбец. Это же относится к премиям и надбавкам.

Профсоюз Навального

Похоже, блогер считает своих подписчиков недостаточно умными, чтобы заметить все эти ляпы.

Ранее стало известно, что Навальный может передавать личные данные россиян третьим лицам в рамках своего проекта «Профсоюз Навального». На сайте организации есть определенная форма для подачи жалобы, в которой человек, обратившийся за помощью, должен указать полные сведения о месте работы и должности, а также подтвердить согласие на обработку персональных данных.

Журналисты ФАН не исключили, что персональные данные россиян Навальный передает иностранным структурам.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#навальный #общество #профсоюз навального

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...