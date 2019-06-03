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11:03   3 Июня 2019
Россия

Мэр Екатеринбурга попросил защитников сквера прийти к единому мнению

Мэр Екатеринбурга попросил защитников сквера прийти к единому мнению

Градоначальник Екатеринбурга Александр Высокинский попросил выступающих за сохранение сквера в центре города прийти к общему мнению по поводу строительства храма святой Екатерины. Об этом сказано на сайте мэрии 3 июня. 

Жители города в середине мая устраивали акции против строительства церкви в центре города. Во время протестов были задержаны примерно 100 человек. Городские власти решили провести опрос, чтобы узнать мнение населения. Мэрия также призвала граждан предлагать свои варианты площадок для возведения храма. 

По словам Высокинского, сторонники собора уже обозначили требования в меморандуме. 

«С другой стороны объединения, формирования общей позиции и выдвижения каких-либо внятных тезисов, на основании которых можно было бы понять позицию, до сих пор не произошло», — сказал он.

Он обратился к защитникам сквера, чтобы те смогли прийти к единому мнению: они не хотят строительства собора вообще или против его возведения в конкретном месте? Высокинский также попросил их предложить пути решения проблемы. 

«Для нас важно, чтобы вы выработали консолидированное мнение и озвучили его», — сообщил мэр. 

Он подчеркнул, что без компромисса ничего не получится. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#екатеринбург #россия #политика #храм #протесты #сквер #высокинский

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