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10:36   3 Июня 2019
Весь мир

Около 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Испании

Около 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Испании

Минимум 20 человек пострадали в результате серьезного ДТП с автобусом в Испании. Об этом испанская служба спасения сообщила на своей странице в Twitter.

Один человек находится в тяжелом состоянии, шесть  — в состоянии средней степени тяжести, а еще 13 человек получили легкие травмы.

Агентство Europa Press, ссылаясь на источники, пишет, что авария произошла в воскресенье, 2 июня, во второй половине дня в районе города Алькобендас, которых входит с состав автономного сообщества Мадрид. По предварительным данным, автобус съехал с трассы и перевернулся.

На место происшествия оперативно приехали спасатели, медики и правоохранители. Причина ДТП пока не сообщается.

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Автор: Виктория Разумовская
#дтп #испания #общество

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