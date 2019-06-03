Около 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Испании

Минимум 20 человек пострадали в результате серьезного ДТП с автобусом в Испании. Об этом испанская служба спасения сообщила на своей странице в Twitter.

Один человек находится в тяжелом состоянии, шесть — в состоянии средней степени тяжести, а еще 13 человек получили легкие травмы.

Heridas 20 personas, una de ellas grave, al volcar un autobús en la A-1 a la altura de Alcobendas (Madrid) https://t.co/lxiYz9ep7z pic.twitter.com/jSfwOLFnmC — EP sucesos (@EPsucesos) June 3, 2019

Агентство Europa Press, ссылаясь на источники, пишет, что авария произошла в воскресенье, 2 июня, во второй половине дня в районе города Алькобендас, которых входит с состав автономного сообщества Мадрид. По предварительным данным, автобус съехал с трассы и перевернулся.

На место происшествия оперативно приехали спасатели, медики и правоохранители. Причина ДТП пока не сообщается.