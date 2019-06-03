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 The Guardian обвинила в «кровавых налетах» авиацию РФ и САР в Идлибе

The Guardian обвинила в «кровавых налетах» авиацию РФ и САР в Идлибе
10:41   3 Июня 2019
Весь мир

The Guardian обвинила в «кровавых налетах» авиацию РФ и САР в Идлибе

The Guardian обвинила в «кровавых налетах» авиацию РФ и САР в Идлибе

Врачи сирийского Идлиба написали петицию, в которой просят принять меры для прекращения бомбардировок САР и ВКС. Об этом сказано в британской газете The Guardian, сообщает в понедельник, 3 июня, ФАН

Издание, ссылающееся на данные работников медучреждений, винит российскую и сирийскую авиацию в ужасных последствиях от воздушных операций. 

Однако в статье не сказано, что весь регион находится под властью боевиков «Джебхат Фатх Аш-Шам» (запрещена в РФ) и других радикалов, из-за которых страдают местные жители. 

Как сообщает ФАН, в статье опубликованы фейки о срочной эвакуации тяжелобольных, новорожденных, беременных женщин из госпиталей. Газета утверждает, что целями авиации являются якобы 20 медучреждений в Тармале и других городах. 

По мнению члена Совета Федерации Владимира Джабарова, западные страны ведут информационную войну с Россией и САР. Он отметил, что материал британской газеты следует отнести к одному из ее элементов. 

«Это обычное постановочное мероприятие, которых мы уже видели немало за время конфликта. Напоминает что-то из серии вбросов «Белых касок», которые многократно, но безосновательно обвиняли правительственные силы САР в якобы проведении химатак», — считает он.

Джабаров также уверен, что Запад не против войны в Идлибе. Иначе он бы уже начал бороться против местных боевиков. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #политика #весь мир #сар

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