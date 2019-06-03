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Фонд защиты национальных ценностей проведет пресс-конференцию в поддержку Бутиной

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Фонд защиты национальных ценностей проведет пресс-конференцию в поддержку Бутиной

Фонд защиты национальных ценностей проведет пресс-конференцию в поддержку Бутиной

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10:09   3 Июня 2019
Россия

Фонд защиты национальных ценностей проведет пресс-конференцию в поддержку Бутиной

Фонд защиты национальных ценностей проведет пресс-конференцию в поддержку Бутиной

Пресс-конференция в поддержку сбора средств на юридическую помощь россиянке Марии Бутиной состоится во вторник, 4 июня, в 11.00 в пресс-центре МИЦ «Известия». Организатором мероприятия является Фонд защиты национальных ценностей.

Среди приглашенных гостей — депутат Госдумы Виталий Милонов и вице-президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов. Также на вопросы журналистов ответит Валерий Бутин — отец Марии. 

На пресс-конференции будет обсуждаться пребывание россиянки в американской тюрьме, возможности сокращения срока ее заключения, сбор средств для оплаты адвокатов. 

Ранее Фонд защиты национальных ценностей перевел первый транш в размере пяти миллионов рублей (всего требуется 43 миллиона рублей).

Напомним, Бутину задержали в Штатах в июле 2018 года по подозрению в «работе на Россию в качестве агента». Девушка пошла на сделку со следствием и признала свою вину. Ее приговорили к 18 месяцам тюрьмы. С учетом уже проведенного за решеткой срока, россиянка должна выйти в ноябре.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #сша #общество #бутина

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