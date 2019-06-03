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9:46   3 Июня 2019
Россия

Сухопутные войска проведут шесть учений с армиями других стран в 2019 году

Сухопутные войска проведут шесть учений с армиями других стран в 2019 году

Различные подразделения российских Сухопутный войск проведут в этом году шесть тактических учений совместно с иностранными коллегами. Одно из них пройдет на территории России. Об этом сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков.

За пределами страны российские военнослужащие примут участие в российско-монгольском учении «Селенга-2019», совместном учении с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство – 2019», российско-египетских маневрах «Стрела дружбы – 2019», российско-индийском межвидовом учении «Индра-2019», а также в учении совместно с Лаосом.

В России пройдут российско-пакистанские учения «Дружба-2019».

По словам Салюкова, все маневры носят дружественный характер, нацелены на решение антитеррористических задач.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #учения #вс рф #армия и опк

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