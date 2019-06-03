Сухопутные войска проведут шесть учений с армиями других стран в 2019 году
Различные подразделения российских Сухопутный войск проведут в этом году шесть тактических учений совместно с иностранными коллегами. Одно из них пройдет на территории России. Об этом сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков.
За пределами страны российские военнослужащие примут участие в российско-монгольском учении «Селенга-2019», совместном учении с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство – 2019», российско-египетских маневрах «Стрела дружбы – 2019», российско-индийском межвидовом учении «Индра-2019», а также в учении совместно с Лаосом.
В России пройдут российско-пакистанские учения «Дружба-2019».
По словам Салюкова, все маневры носят дружественный характер, нацелены на решение антитеррористических задач.
На учебно-тренировочном комплексе #Бурдуны в Бурятии состоялось открытие совместного российско-монгольского военного учения #Селенга2018 https://t.co/onDOyC0jOZ #Учения #МеждународныеУчения #Селенга #ВВО #Бурятия #Монголия pic.twitter.com/TFLnEkra7F— Минобороны России (@mod_russia) October 1, 2018