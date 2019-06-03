Внук Жукова назвал цирком снос памятника полководцу в Харькове

Внук легендарного маршала, четырежды Героя Советского Союза Георгия Жукова Егор назвал цирком события в Харькове, где националисты снесли бюст полководца.

«Если честно, даже комментировать этот цирк не хочется. Безумные люди совершают безумные поступки», — сказал внук Жукова «Политике Сегодня».

Накануне во время протестов в Харькове радикалы снесли бюст маршала СССР Георгия Жукова, который стоял возле здания Дворца спорта. Они оправдали свои действия законом о декоммунизации.

Слідчі харківської поліції відкрили два кримінальні провадження за фактом подій у Немишлянському районі Під час пікетування з’їзду політичної партії група громадян знесла пам’ятник на проспекті Петра Григоренка та розпилила сльозогінний газ у натовп ???? https://t.co/Lp9rzQFajD pic.twitter.com/QJhtKFrtbz — МВС України (@MVS_UA) June 2, 2019

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот инцидент «серьезным вызовом для новой власти, которой придется расставить знаки препинания в предложении «Осудить нельзя промолчать».

Действия радикалов осудили и в Верховной раде Украины. Депутат Александр Вилкул заявил, что это издевательство над историей. Он призвал властей наказать по закону «зарвавшихся молодчиков и остановить финансирование их группировок».

По словам мэра Харькова Геннадия Кернеса, монумент полководцу восстановят за счет средств фонда «Возрождение».