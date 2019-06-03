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Внук Жукова назвал цирком снос памятника полководцу в Харькове

Внук Жукова назвал цирком снос памятника полководцу в Харькове

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11:55   3 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Внук Жукова назвал цирком снос памятника полководцу в Харькове

Внук Жукова назвал цирком снос памятника полководцу в Харькове

Внук легендарного маршала, четырежды Героя Советского Союза Георгия Жукова Егор назвал цирком события в Харькове, где националисты снесли бюст полководца. 

«Если честно, даже комментировать этот цирк не хочется. Безумные люди совершают безумные поступки», — сказал внук Жукова «Политике Сегодня». 

Накануне во время протестов в Харькове радикалы снесли бюст маршала СССР Георгия Жукова, который стоял возле здания Дворца спорта. Они оправдали свои действия законом о декоммунизации. 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот инцидент «серьезным вызовом для новой власти, которой придется расставить знаки препинания в предложении «Осудить нельзя промолчать». 

Действия радикалов осудили и в Верховной раде Украины. Депутат Александр Вилкул заявил, что это издевательство над историей. Он призвал властей наказать по закону «зарвавшихся молодчиков и остановить финансирование их группировок». 

По словам мэра Харькова Геннадия Кернеса, монумент полководцу восстановят за счет средств фонда «Возрождение».  

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Автор: Мария Владимирова
#украина #жуков #радикалы #общество #харьков

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