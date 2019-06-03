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9:24   3 Июня 2019
Россия

ЕГЭ по русскому языку сдадут около 674 тысяч человек

ЕГЭ по русскому языку сдадут около 674 тысяч человек

В понедельник, 3 июня, в России пройдет самый массовый экзамен (ЕГЭ) по русскому языку. Его сдадут 674 тысячи человек. Чтобы получить аттестат, необходимо набрать 24 балла по этому предмету, а проходной балл для подачи документов в вуз составляет 36 баллов.

Экзамен по русскому языку является обязательным, его продолжительность — 3,5 часа. Он состоит из двух частей и содержит 27 заданий.

Экзаменационный процесс будут контролировать общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора. Во всех школах, где проходит ЕГЭ, будет вестись видеонаблюдение. Все материалы для ЕГЭ распечатываются прямо в аудиториях.

Результаты объявят не позднее 20 июня.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#общество #русский язык #школа #егэ

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