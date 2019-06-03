ЕГЭ по русскому языку сдадут около 674 тысяч человек
В понедельник, 3 июня, в России пройдет самый массовый экзамен (ЕГЭ) по русскому языку. Его сдадут 674 тысячи человек. Чтобы получить аттестат, необходимо набрать 24 балла по этому предмету, а проходной балл для подачи документов в вуз составляет 36 баллов.
Экзамен по русскому языку является обязательным, его продолжительность — 3,5 часа. Он состоит из двух частей и содержит 27 заданий.
Экзаменационный процесс будут контролировать общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора. Во всех школах, где проходит ЕГЭ, будет вестись видеонаблюдение. Все материалы для ЕГЭ распечатываются прямо в аудиториях.
Результаты объявят не позднее 20 июня.
Прошёл первый обязательный #ЕГЭ2019 - экзамен по #математике. Сегодня более 650 тысяч выпускников впервые сдавали базовый и профильный экзамен по предмету в один день. Результаты по математике базового уровня станут известны не позднее 11 июня, профильного - не позднее 12 июня. pic.twitter.com/54Z2RgWoXz— Рособрнадзор (@obrnadzor) May 29, 2019