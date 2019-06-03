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9:05   3 Июня 2019
Весь мир

Премьер Японии рассчитывает на личную встречу с Ким Чен Ыном

Премьер Японии рассчитывает на личную встречу с Ким Чен Ыном

Премьер Японии Синдзо Абэ надеется, что ему удастся встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных договоренностей, несмотря на критику со стороны Пхеньяна. Об этом сообщил генсек японского кабмина Есихидэ Суга.

«Премьер-министр Абэ намерен преодолеть взаимное недоверие и лично без предварительных условий встретиться с председателем Ким Чен Ыном для откровенного разговора», — сказал Суга.

При этом он не стал комментировать критику в адрес главы японского правительства, которую накануне передало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Представитель Корейского комитета мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе заявил, что политика Абэ является «пределом наглости». 

Ранее глава минобороны Японии Такэси Ивая заявил, что Токио рассчитывает на нормализацию отношений с Пхеньяном. Он отметил, что правительство Японии готово оказать экономическую поддержку КНДР, если та, как он выразился, выберет правильный путь развития.

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Автор: Виктория Разумовская
#кндр #япония #политика #абэ

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