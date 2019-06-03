Свадебный кортеж попал в ДТП в Кызыле

Две машины, следовавшие в составе свадебного кортежа, попали в ДТП в Кызыле. В результате пострадал один человек. МВД Тулы проводит служебную проверку.

ГИБДД республики на своей странице во «ВКонтакте» пишет, что свадебный кортеж состоял из 13 иномарок и «в действиях водителей усматриваются грубые нарушения ПДД РФ».

По предварительной информации, произошло лобовое столкновение автомобилей «ИЖ-27175» и Аudi A4. В результате пострадал водитель грузовой машины, его госпитализировали с различными травмами.

Кроме того, в соцсетях распространилась информация, что водители, нарушившие ПДД, были участниками свадебного кортежа сотрудника полиции. Проводится служебная проверка. В МВД уточнили, что водители-участники ДТП не являются сотрудниками полиции.