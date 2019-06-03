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8:22   3 Июня 2019
Россия

Войска ЦВО до зимы проведут около 100 учений

Войска ЦВО до зимы проведут около 100 учений

Военнослужащие Центрального военного округа в ближайшие полгода собираются провести около ста различных учений — это на 40 процентов больше, чем за прошедшие шесть месяцев.

Наиболее крупными являются двусторонние учения с участием полков танковой дивизии в июле в Челябинской области. Об этом рассказал командующий войсками ЦВО Александр Лапин.

Кроме того, в августе в Астраханской области состоятся маневры с участием войск противовоздушной обороны и оперативно-тактической авиации. В них будут задействованы зенитные ракетные бригады, истребительные авиаполки из Красноярского и Пермского краев.

Также в сентябре состоятся учения «Центр-2019». Их основной этап состоится на полигоне Донгуз в Оренбургской области. В октябре военнослужащие примут участие в маневрах миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство» в Таджикистане.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #учения #армия и опк #цво

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