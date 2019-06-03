Войска ЦВО до зимы проведут около 100 учений
Военнослужащие Центрального военного округа в ближайшие полгода собираются провести около ста различных учений — это на 40 процентов больше, чем за прошедшие шесть месяцев.
Наиболее крупными являются двусторонние учения с участием полков танковой дивизии в июле в Челябинской области. Об этом рассказал командующий войсками ЦВО Александр Лапин.
Упражнения в танковой стрельбе с места на одном из полигонов Центрального военного округа#Минобороны #ЦВО #СухопутныеВойска #Танкисты #Танки #БоеваяПодготовка pic.twitter.com/spuYGxZdfS— Минобороны России (@mod_russia) May 26, 2019
Кроме того, в августе в Астраханской области состоятся маневры с участием войск противовоздушной обороны и оперативно-тактической авиации. В них будут задействованы зенитные ракетные бригады, истребительные авиаполки из Красноярского и Пермского краев.
Также в сентябре состоятся учения «Центр-2019». Их основной этап состоится на полигоне Донгуз в Оренбургской области. В октябре военнослужащие примут участие в маневрах миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство» в Таджикистане.