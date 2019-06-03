Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Свадебный кортеж попал в ДТП в Кызыле

Свадебный кортеж попал в ДТП в Кызыле

 Войска ЦВО до зимы проведут около 100 учений

Войска ЦВО до зимы проведут около 100 учений
Мэр Харькова заявил, что является сторонником прямых переговоров с РФ

Мэр Харькова заявил, что является сторонником прямых переговоров с РФ

 Вакарчук назвал два фактора, которые помогут завершить войну на Украине

Вакарчук назвал два фактора, которые помогут завершить войну на Украине
Американский профессор напомнил о ключевой роли СССР в победе над нацизмом

Американский профессор напомнил о ключевой роли СССР в победе над нацизмом

 Министры обороны США и Республики Корея обсудили денуклеаризацию КНДР

Министры обороны США и Республики Корея обсудили денуклеаризацию КНДР
Свадебный кортеж попал в ДТП в Кызыле

Свадебный кортеж попал в ДТП в Кызыле

 Войска ЦВО до зимы проведут около 100 учений

Войска ЦВО до зимы проведут около 100 учений
Мэр Харькова заявил, что является сторонником прямых переговоров с РФ

Мэр Харькова заявил, что является сторонником прямых переговоров с РФ

 Вакарчук назвал два фактора, которые помогут завершить войну на Украине

Вакарчук назвал два фактора, которые помогут завершить войну на Украине
Американский профессор напомнил о ключевой роли СССР в победе над нацизмом

Американский профессор напомнил о ключевой роли СССР в победе над нацизмом

 Министры обороны США и Республики Корея обсудили денуклеаризацию КНДР

Министры обороны США и Республики Корея обсудили денуклеаризацию КНДР
8:18   3 Июня 2019
Весь мир

Американский профессор напомнил о ключевой роли СССР в победе над нацизмом

Американский профессор напомнил о ключевой роли СССР в победе над нацизмом

Американский профессор Карл Куалс заявил в Twitter о недоумении из-за «шумихи» по поводу празднования в США годовщины высадки союзников в Нормандии в 1944 году и отметил ключевую роль советских войск в победе на нацизмом.

«Как историк по России, я устал от всей этой шумихи из-за «Дня Д». Да, событие большое, важное, драматичное, но Красная Армия сражалась и умирала в течение трех лет до «Дня Д», и теснила нацистов более чем за год до того, как кто-либо высадился на пляже Омаха», — подчеркнул он.

Он напомнил, что СССР сделал для победы над гитлеровскими войсками больше, чем кто-либо другой.

Напомним, «второй фронт» был открыт 6 июня 1944 года высадкой войск союзников на севере Франции. Эта десантная операция стала крупнейшей в истории.

При этом максимальные потери в ходе Второй мировой войны Германия понесла именно на Восточном фронте в боях с советскими солдатами. Попали в плен и были уничтожены 607 дивизий, потери немцев и их союзников на советско-германском фронте превысили 8,5 миллиона человек, а также более 75 % вооружений. Советский союз за время войны потерял примерно 27 миллионов человек.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#сша #вторая мировая война #ссср #высадка в нормандии

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...