Американский профессор напомнил о ключевой роли СССР в победе над нацизмом

Американский профессор Карл Куалс заявил в Twitter о недоумении из-за «шумихи» по поводу празднования в США годовщины высадки союзников в Нормандии в 1944 году и отметил ключевую роль советских войск в победе на нацизмом.

«Как историк по России, я устал от всей этой шумихи из-за «Дня Д». Да, событие большое, важное, драматичное, но Красная Армия сражалась и умирала в течение трех лет до «Дня Д», и теснила нацистов более чем за год до того, как кто-либо высадился на пляже Омаха», — подчеркнул он.

Он напомнил, что СССР сделал для победы над гитлеровскими войсками больше, чем кто-либо другой.

Напомним, «второй фронт» был открыт 6 июня 1944 года высадкой войск союзников на севере Франции. Эта десантная операция стала крупнейшей в истории.

При этом максимальные потери в ходе Второй мировой войны Германия понесла именно на Восточном фронте в боях с советскими солдатами. Попали в плен и были уничтожены 607 дивизий, потери немцев и их союзников на советско-германском фронте превысили 8,5 миллиона человек, а также более 75 % вооружений. Советский союз за время войны потерял примерно 27 миллионов человек.