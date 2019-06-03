Министры обороны США и Республики Корея обсудили денуклеаризацию КНДР

Министры обороны США и Южной Кореи встретились в понедельник в Сеуле на переговорах по ядерной проблематике КНДР и актуальным аспектам двусторонних отношений, передает агентство Yonhap со ссылкой на Министерство национальной обороны.

По информации агентства, исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан и его южнокорейский коллега Чон Ген Ду обсудили вопрос возобновления с Пхеньяном диалога по денуклеаризации после завершившегося ничем февральского саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Ханое.

Также в ходе встречи поднимались вопросы двустороннего военного альянса, проблемы с функционированием системы противоракетной обороны THAAD, а также расписание совместных военных учений.