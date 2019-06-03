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7:07   3 Июня 2019
Россия

Депутаты Госдумы предлагают дать безымянным островам Курильской гряды имена героев

Депутаты Госдумы предлагают дать безымянным островам Курильской гряды имена героев

Депутаты Госдумы хотят выступить с предложением назвать в честь героев безымянные острова Курильской гряды, рассказал в понедельник депутат Госдумы от Сахалинской области Георгий Карлов.

Он уточнил, что за последние годы по инициативе депутатов часть островов Курильской гряды уже получили имена как современников, так и героев Великой Отечественной войны.

«Однако безымянных островов остается еще достаточно много, и мы будем активно вести эту работу», — отметил депутат.

На данный момент имена даны 89 из 1671 крупных и малых островов Курильской гряды.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #госдума #курилы

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