Депутаты Госдумы предлагают дать безымянным островам Курильской гряды имена героев

Депутаты Госдумы хотят выступить с предложением назвать в честь героев безымянные острова Курильской гряды, рассказал в понедельник депутат Госдумы от Сахалинской области Георгий Карлов.

Он уточнил, что за последние годы по инициативе депутатов часть островов Курильской гряды уже получили имена как современников, так и героев Великой Отечественной войны.

«Однако безымянных островов остается еще достаточно много, и мы будем активно вести эту работу», — отметил депутат.

На данный момент имена даны 89 из 1671 крупных и малых островов Курильской гряды.