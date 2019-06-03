Сотрудники Секретной службы США открыли огонь по пытавшемуся проникнуть в Белый дом

Человек пытался попасть на оцепленную территорию рядом с Белым домом в воскресенье, сотрудники Секретной службы США открыли по нему огонь, передает агентство «Синьхуа».

По информации агентства, огонь был открыт после ряда устных предупреждений.

Уточняется, что во время инцидента президента США Дональда Трампа в Белом доме не было. В настоящее время глава государства направляется в Великобританию с официальным визитом.

Данных о состоянии здоровья мужчины не поступало.