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6:12   3 Июня 2019
Весь мир

Сотрудники Секретной службы США открыли огонь по пытавшемуся проникнуть в Белый дом

Сотрудники Секретной службы США открыли огонь по пытавшемуся проникнуть в Белый дом

Человек пытался попасть на оцепленную территорию рядом с Белым домом в воскресенье, сотрудники Секретной службы США открыли по нему огонь, передает агентство «Синьхуа».

По информации агентства, огонь был открыт после ряда устных предупреждений.

Уточняется, что во время инцидента президента США Дональда Трампа в Белом доме не было. В настоящее время глава государства направляется в Великобританию с официальным визитом.

Данных о состоянии здоровья мужчины не поступало.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #трамп #белый дом

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