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5:41   3 Июня 2019
Весь мир

США и Израиль на встрече в Иерусалиме хотят предложить России соглашение по Сирии

США и Израиль на встрече в Иерусалиме хотят предложить России соглашение по Сирии

США и Израиль планируют на встрече с участием России в Иерусалиме предложить ей признание легитимности президента Сирии Башара Асада и отмену санкций в отношении сирийских властей в обмен на согласие Москвы сдерживать влияние Ирана в САР, сообщает Asharq Al-Awsat, ссылаясь на западные дипломатические источники.

«Стороны обсудят дорожную карту, в рамках которой США и их союзники предлагают Москве стимулы в Сирии, такие как восстановление, легитимность и снятие санкций, в обмен на приверженность России конкретным действиям, связанным со сдерживанием роли Ирана в стране», — приводит издание слова своих источников.

Напомним, в конце июня секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и председатель Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шабат должны встретиться в Иерусалиме для обсуждения вопросов безопасности в регионе.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #сирия #асад #иран #израиль

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