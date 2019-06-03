США и Израиль на встрече в Иерусалиме хотят предложить России соглашение по Сирии

США и Израиль планируют на встрече с участием России в Иерусалиме предложить ей признание легитимности президента Сирии Башара Асада и отмену санкций в отношении сирийских властей в обмен на согласие Москвы сдерживать влияние Ирана в САР, сообщает Asharq Al-Awsat, ссылаясь на западные дипломатические источники.

«Стороны обсудят дорожную карту, в рамках которой США и их союзники предлагают Москве стимулы в Сирии, такие как восстановление, легитимность и снятие санкций, в обмен на приверженность России конкретным действиям, связанным со сдерживанием роли Ирана в стране», — приводит издание слова своих источников.

Напомним, в конце июня секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и председатель Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шабат должны встретиться в Иерусалиме для обсуждения вопросов безопасности в регионе.