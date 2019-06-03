Сингапурский перевозчик SilkAir не собирается отказываться от покупки Boeing 737 MAX

Сингапурский авиаперевозчик SilkAir не планирует отказываться от покупки 31 самолета Boeing 737 MAX, но это в любой момент может измениться, заявил в понедельник в интервью газете The Straits Times исполнительный директор Singapore Airlines Го Чунь Пхон.

Компания SilkAir входит в состав Singapore Airlines.

«Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация. Сейчас мы пока не знаем, когда Boeing 737 MAX вернут в эксплуатацию, — сказал он. — На сегодняшний день планов отмены приобретения 31 лайнера нет».

Го Чунь Пхон добавил, что если Boeing 737 MAX вернутся в эксплуатацию, то Singapore Airlines заинтересована в их поставках в новой комплектации и с усовершенствованным ПО.

Напомним, трагедии с самолетами модели Boeing 737 MAX 8 произошли 29 октября 2018 года в Индонезии и 10 марта 2019 года в Эфиопии. В первой катастрофе погибли 189 человек, по второй — 157. После этого Россия, США и страны Евросоюза в целях безопасности прекратили использование самолетов этой серии.