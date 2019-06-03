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 Сингапурский перевозчик SilkAir не собирается отказываться от покупки Boeing 737 MAX

Сингапурский перевозчик SilkAir не собирается отказываться от покупки Boeing 737 MAX
5:17   3 Июня 2019
Весь мир

Сингапурский перевозчик SilkAir не собирается отказываться от покупки Boeing 737 MAX

Сингапурский перевозчик SilkAir не собирается отказываться от покупки Boeing 737 MAX

Сингапурский авиаперевозчик SilkAir не планирует отказываться от покупки 31 самолета Boeing 737 MAX, но это в любой момент может измениться, заявил в понедельник в интервью газете The Straits Times исполнительный директор Singapore Airlines Го Чунь Пхон.

Компания SilkAir входит в состав Singapore Airlines.

«Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация. Сейчас мы пока не знаем, когда Boeing 737 MAX вернут в эксплуатацию, — сказал он. — На сегодняшний день планов отмены приобретения 31 лайнера нет».

Го Чунь Пхон добавил, что если Boeing 737 MAX вернутся в эксплуатацию, то Singapore Airlines заинтересована в их поставках в новой комплектации и с усовершенствованным ПО.

Напомним, трагедии с самолетами модели Boeing 737 MAX 8 произошли 29 октября 2018 года в Индонезии и 10 марта 2019 года в Эфиопии. В первой катастрофе погибли 189 человек, по второй — 157. После этого Россия, США и страны Евросоюза в целях безопасности прекратили использование самолетов этой серии.

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Автор: Мария Милкевич
#сингапур #singapore airlines #boeing 737 max 8

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