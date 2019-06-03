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Мэр Харькова заявил, что является сторонником прямых переговоров с РФ

Мэр Харькова заявил, что является сторонником прямых переговоров с РФ

 Вакарчук назвал два фактора, которые помогут завершить войну на Украине

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4:42   3 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Мэр Харькова заявил, что является сторонником прямых переговоров с РФ

Мэр Харькова заявил, что является сторонником прямых переговоров с РФ

Градоначальник Харькова Геннадий Кернес заявил о необходимости прямых переговоров с Россией, передает агентство «МедиаПорт».

«Безликой власти не должно быть. Почему кто-то стесняется прямых переговоров с Россией? Почему мы стесняемся прямых переговоров с Россией?» — приводит агентство слова Кернеса.

Мэр Харькова считает, что переговоры напрямую являются запросом населения Украины.

«Это социология такова, что нужны прямые переговоры», — отметил Кернес.

Напомним, в настоящее время проблема урегулирования внутриукраинского конфликта обсуждается на переговорах в «нормандском формате» с участием России, Франции, Германии и Украины. В Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве Москвы и ОБСЕ сторонам удалось договориться о прекращении огня.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #украина #харьков #кернес

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