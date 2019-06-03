Советник Трампа сомневается в способности палестинцев к самоуправлению
Старший советник президента США Джаред Кушнер усомнился в способности Палестины к самоуправлению без помощи Израиля, пока там отсутствует надлежащая, на его взгляд, правительственная структура и система безопасности. Об этом он заявил в интервью порталу Axios.
Кушнеру, который является автором разрабатываемого Белым домом плана урегулирования палестино-израильского конфликта, задали вопрос, может ли Палестина «без вмешательства» Израиля осуществлять самоуправление.
«Это очень хороший вопрос… Есть надежда, что со временем они смогут стать способными управлять», — заявил он.
Кушнер полагает, что палестинцам прежде всего необходима справедливая судебная система, свобода прессы, самовыражения, терпимость по отношению ко всем религиям, и только потом их территории могут стать «доступными для инвестиций».
Также Кушнера спросили, стоит ли палестинцам ожидать, что Израиль прекратит «вмешательство на правительственном или военном уровне».
«Я думаю, что это высокая планка… — ответил он. — Если у вас нет надлежащей правительственной структуры и соответствующей системы безопасности, когда люди живут в страхе перед террором, это вредит палестинцам».