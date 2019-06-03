Советник Трампа сомневается в способности палестинцев к самоуправлению

Старший советник президента США Джаред Кушнер усомнился в способности Палестины к самоуправлению без помощи Израиля, пока там отсутствует надлежащая, на его взгляд, правительственная структура и система безопасности. Об этом он заявил в интервью порталу Axios.

Кушнеру, который является автором разрабатываемого Белым домом плана урегулирования палестино-израильского конфликта, задали вопрос, может ли Палестина «без вмешательства» Израиля осуществлять самоуправление.

«Это очень хороший вопрос… Есть надежда, что со временем они смогут стать способными управлять», — заявил он.

Кушнер полагает, что палестинцам прежде всего необходима справедливая судебная система, свобода прессы, самовыражения, терпимость по отношению ко всем религиям, и только потом их территории могут стать «доступными для инвестиций».

Также Кушнера спросили, стоит ли палестинцам ожидать, что Израиль прекратит «вмешательство на правительственном или военном уровне».