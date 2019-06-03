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3:15   3 Июня 2019
Россия

Новые российские корветы заменят оставшиеся без украинских двигателей фрегаты

Новые российские корветы заменят оставшиеся без украинских двигателей фрегаты

Корветы проекта 20386 придут на смену фрегатам проекта 11356, строительство которых заморозили из-за прекращения поставок силовых установок из Украины, сообщил в интервью порталу Flotprom начальник управления кораблестроения, вооружения и эксплуатации ВМФ РФ Владимир Тряпичников.

Калининградский завод «Янтарь» должен был построить для Минобороны шесть сторожевых кораблей проекта 11356, но со строительством второй тройки судов появились трудности.

Энергетические установки для них изготавливались на украинском предприятии «Зоря-Машпроект», но из-за ухудшения российско-украинских отношений Киев приостановил военно-техническое сотрудничество с Москвой. Позднее Россия договорилась с Индией о производстве там фрегатов проекта 11356.

Разработчиком корветов проекта 20386 является Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз». Гендиректор «Северной верфи» Игорь Пономарев сообщил, что головной корабль проекта «Меркурий» поступит в ВМФ РФ на рубеже 2021/22 годов, к 2025 году флот планирует получить три таких корвета.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #флот

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