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Силы ЛНА отразили атаку ПНС на аэропорт Триполи

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2:14   3 Июня 2019
Весь мир

Силы ЛНА отразили атаку ПНС на аэропорт Триполи

Силы ЛНА отразили атаку ПНС на аэропорт Триполи

Ливийская национальная армия отразила атаку отрядов Правительства национального согласия на аэропорт Триполи, 15 человек со стороны ПНС погибли, рассказал РИА Новости глава пресс-службы генерального командования ЛНА Халифа аль-Убейди.

Он уточнил, что нападение произошло в воскресенье утром, и оно было не первым. В числе погибших было шесть наемников из Чада.

Напомним, в ходе наступательной операции ЛНА на Триполи и ответной операции ПНС «Вулкан гнева» уже погибли, по данным ВОЗ, более 450 человек и свыше 2,1 тысячи получили ранения.

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Автор: Мария Милкевич
#ливия #триполи #лна #пнс

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