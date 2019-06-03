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 Авианосец «Авраам Линкольн» и бомбардировщик Б-52 провели учения в Аравийском море

Авианосец «Авраам Линкольн» и бомбардировщик Б-52 провели учения в Аравийском море
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 Авианосец «Авраам Линкольн» и бомбардировщик Б-52 провели учения в Аравийском море

Авианосец «Авраам Линкольн» и бомбардировщик Б-52 провели учения в Аравийском море
1:41   3 Июня 2019
Весь мир

Авианосец «Авраам Линкольн» и бомбардировщик Б-52 провели учения в Аравийском море

Авианосец «Авраам Линкольн» и бомбардировщик Б-52 провели учения в Аравийском море

Учения ударной группы, в которую входит американский авианосец «Авраам Линкольн» и бомбардировщик Б-52, прошли в субботу в Аравийском море на фоне ситуации в Иране, сообщается в заявлении ответственного за этот регион Центрального командования ВМС США.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что к берегам Ирана выдвинулся «Авраам Линкольн» и бомбардировщики, чтобы послать «ясный сигнал иранскому режиму, что любое нападение на интересы США или союзников будет встречено безжалостной силой».

В учениях также были задействованы истребители-бомбардировщики F/A-18 Super Hornet, вертолеты MH-60 Sea Hawk и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Advanced Hawkeye.

В заявлении сообщается, что учения были призваны «улучшить оперативную тактику в некоторых сферах боевых действий».

«Наши наземные, воздушные и морские силы становятся ещё сильнее и эффективнее, когда объединены. Мы готовы противостоять любым угрозам в отношении сил США в этом регионе», — заявил командующий воздушными силами объединенной группировки войск Джозеф Гуастелла.

Ранее глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил о готовности Вашингтона к переговорам с Тегераном без предварительных условий, когда Иран «придет к выводу, что хочет вести себя как нормальное государство», но до этого момента будут противодействовать его «злонамеренной политике».

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Автор: Мария Милкевич
#сша #иран #учения #аравийское море

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