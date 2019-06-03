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Проблемы с выдачей багажа вновь наблюдаются в Шереметьеве

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0:26   3 Июня 2019
Россия

Проблемы с выдачей багажа вновь наблюдаются в Шереметьеве

Проблемы с выдачей багажа вновь наблюдаются в Шереметьеве

Задержки при выдаче багажа вновь отмечаются в столичном аэропорту «Шереметьево» в воскресенье, в пиковые вечерние часы ожидание длилось от 40 минут до 1,5 часов, хотя в субботу дела обстояли хуже, рассказал РИА Новости осведомленный источник.

Напомним, в субботу в Шереметьеве также произошли сбои в системе выдачи багажа в терминалах D, E и F. В пресс-службе аэропорта заявили, что они вызваны высокой нагрузкой в туристический сезон.

В воскресенье собеседник агентства отметил, что задержки преимущественно имели место в терминале D. Он также уточнил, что согласно нормативу первый чемодан после приземления самолета при использовании телетрапа («рукава») должен попадать на багажную ленту через 20 минут, без телетрапа — через 30 минут.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #шереметьево #сбои

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