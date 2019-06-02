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Хант заявил, что не стал бы препятствовать выдаче Ассанжа в США

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23:34   2 Июня 2019
Весь мир

Хант заявил, что не стал бы препятствовать выдаче Ассанжа в США

Хант заявил, что не стал бы препятствовать выдаче Ассанжа в США

Глава Форин-офиса, кандидат на пост премьер-министра Великобритании Джереми Хант заявил интервью телеканалу CBS, что в случае своего избрания не стал бы препятствовать выдаче основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа американским властям.

По мнению Ханта, Ассанж «совершил несколько очень серьезных преступлений».

«Помешал бы ли я Джулиану Ассанжу предстать перед правосудием? Нет, я бы не стал», — сказал Хант.

Напомним, в конце мая власти США предъявили Ассанжу новые обвинения в рамках закона о шпионаже и раскрытии секретных данных. Ранее его обвиняли лишь в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в Штаты основатель WikiLeaks может попасть в тюрьму на много лет.

В настоящее время суд в Лондоне ожидает от США полный комплект документов, чтобы принять решение о том, одобрить ли выдачу Ассанжа.

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Автор: Мария Милкевич
#великобритания #сша #ассанж #хант

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