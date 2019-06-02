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 Фирмы с иностранным капиталом теперь могут добывать нефть на территории Бахрейна

Фирмы с иностранным капиталом теперь могут добывать нефть на территории Бахрейна
22:50   2 Июня 2019
Весь мир

Фирмы с иностранным капиталом теперь могут добывать нефть на территории Бахрейна

Фирмы с иностранным капиталом теперь могут добывать нефть на территории Бахрейна

Королевство Бахрейн дало разрешение компаниям с иностранным капиталом непосредственно участвовать в разработке нефтяных и газовых месторождений в стране, цитирует бахрейнское агентство новостей указ премьер-министра королевства шейха Халифы бен Сальмана Аль Халифы.

Указ гласит, что «компаниям с иностранным капиталом разрешено полностью владеть (иметь 100-процентное владение) производством по добыче нефти и природного газа на территории королевства». Чтобы начать работать, «иностранной материнской компании необходимо иметь подписанный (или находящийся на завершающей стадии подписания) договор с правительством королевства о разработке и производстве нефти и/или природного газа в стране».

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Автор: Мария Милкевич
#нефть #бахрейн

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