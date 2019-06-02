Фирмы с иностранным капиталом теперь могут добывать нефть на территории Бахрейна

Королевство Бахрейн дало разрешение компаниям с иностранным капиталом непосредственно участвовать в разработке нефтяных и газовых месторождений в стране, цитирует бахрейнское агентство новостей указ премьер-министра королевства шейха Халифы бен Сальмана Аль Халифы.

Указ гласит, что «компаниям с иностранным капиталом разрешено полностью владеть (иметь 100-процентное владение) производством по добыче нефти и природного газа на территории королевства». Чтобы начать работать, «иностранной материнской компании необходимо иметь подписанный (или находящийся на завершающей стадии подписания) договор с правительством королевства о разработке и производстве нефти и/или природного газа в стране».