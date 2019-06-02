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22:17   2 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Вакарчук назвал два фактора, которые помогут завершить войну на Украине

Вакарчук назвал два фактора, которые помогут завершить войну на Украине

Украинский музыкант, вокалист группы «Океан Эльзы» и глава партии «Голос» Святослав Вакарчук в эфире телеканал «Украина» рассказал, как быстрее закончить войну в стране.

«Фактор номер один. Нам нужно … создать сказку. Нам нужно создать парус настоящей свободной жизни, где человек чувствует себя достойным, защищенным, имеет благосостояние и имеет безопасность», — сказал музыкант.

Он уверен, что «пример внутри страны» подтолкнет население неподконтрольных Киеву земель быстрее «объединиться вместе с нами».

Во-вторых, как считает Вакарчук, нужно помнить, что люди, живущие по ту сторону границы, «это тоже наши люди».

«Нам нужно протянуть руку помощи, нам нужно не воспринимать их как людей второго сорта, нам нужно показать каждому из них, мы ждем их, и мы однажды будем вместе», — заявил он.

Также Вакарчук призвал всех политических деятелей дать обещание «сделать все для того, чтобы война закончилась как можно скорее, на благоприятных для Украины условиях».

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Автор: Мария Милкевич
#украина #война #вакарчук #океан эльзы

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