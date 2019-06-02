Саакашвили назвал Порошенко закомплексованным человек

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что обижен на бывшего украинского лидера Петра Порошенко, а также считает его закомплексованным человеком без чувства юмора.

Ранее на этой неделе новый президент Украины Владимир Зеленский своим указом вернул Саакашвили гражданство страны. На следующий же день Саакашвили вернулся на Украину.

«Я обижен на Порошенко. Потому что с ним у меня были личные отношения, и Порошенко мне много чего обещал», — отметил бывший грузинский лидер, слова которого приводит сайт ТСН.

Он добавил, что речь идет об обещаниях выделить финансирование, построить дорогу Одесса-Рени, открыть таможенное пространство.