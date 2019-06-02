Пентагон призвал Белый дом не политизировать ВС США на фоне скандала с эсминцем

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан передал в Белый дом через главу своего аппарата просьбу не политизировать ВС США на фоне скандала вокруг эсминца John S. McCain, пишет в воскресенье агентство Reuters.

Агентство сообщает, что Белый дом требовал от Седьмого флота ВМС США скрыть от глаз Трампа эсминец, названный в честь умершего сенатора Джона Маккейна и его предков-адмиралов, во время выступления президента в Японии 28 мая. Газета The Wall Street Journal написала, якобы название эсминца накрыли брезентом, а само судно загородили баржей. Однако представитель ВМС США в Twitter опроверг эти сообщения, а телеканал CNN сообщил со ссылкой на источник в ВМС, что корабль в данный момент находится на ремонте, поэтому просьба Белого дома не имела смысла.

Reuters пишет, что данное происшествие поставило вопрос о политизации ВС, которые прежде считались аполитичными.

Шанахан поручил главе своего аппарата провести беседу с ответственными за контакты с военным командованием США представителями Белого дома, чтобы эти лица подтвердили свои обязательства не политизировать Минобороны США.

Инцидент с эсминцем заставил Шанахана попросить главу своего аппарата узнать, что произошло в действительности. В воскресенье и. о. министра обороны США заявил прессе, что ознакомился с фактами и не намерен просить генерального инспектора министерства инициировать расследование произошедшего.

«Недопустимо политизировать вооруженные силы», — подчеркнул он в разговоре с журналистами, сопровождающими его во время официального визита в Сеул.

В субботу ВМС США подтвердили, что действительно получали накануне прибытия Трампа в Японию просьбы скрыть от него эсминец John S. McCain.

Напомним, президент США многократно делал выпады в сторону Маккейна. Выступая перед избирателями в ходе своей предвыборной кампании, Трамп оскорбил сенатора, заявив, что не считает ветерана войны во Вьетнаме героем, так как он «был захвачен в плен» врагами. Он добавил, что не чувствует себя виноватым из-за этих слов, и публично отказался приносить Маккейну извинения.