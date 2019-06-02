Премьер Албании заявил о недружественном отношении России к НАТО и Евросоюзу

Россия враждебно относится к интеграционным процессам на Западе, заявил в воскресенье премьер-министр Албании Эди Рама на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом во время его краткосрочного визита в Тирану, пишет информагентство MIA.

По его мнению, недружественное отношение России к НАТО и ЕС «ни для кого не секрет».

«Кроме того, ни в одной стране НАТО не произошло того, что происходит здесь», — заявил Рама о протестах в Сербии и Албании, говоря о возможности российского влияния в регионе.

Столтенберг, в свою очередь, призвал все политические силы участвовать в диалоге на фоне «попыток России вклиниться в разного рода наши процессы, в том числе и союзнических странах».