Боевики готовятся атаковать армию Сирии в Латакии

Лидеры «Исламской партии Туркестана» (запрещена в РФ) продолжают наращивание сил на линии соприкосновения с подразделениями ВС Сирии на северо-востоке Латакии, передает ФАН. По информации местных источников в Facebook, за последние три дня в город Джиср Аш-Шугур прибыло большое число боевиков и техники.

Рядом с этим местом была замечена колонна террористов примерно из тридцати машин, среди которых вооруженные пикапы и грузовики. На нескольких машинах были закреплены флаги террористической группировки.

Из Джиср Аш-Шугура, который террористы превратили в мощный укрепительный район, часть боевиков направляется в сторону населенного пункта Мааранд, который находится в десяти километрах от него. Тут располагаются укрепленные позиции «Исламской партии Туркестана». Местные сообщают о многокиллометровых туннелях, созданных террористами под землей для устойчивой обороны в данном районе.

По информации очевидцев, террористы наращивают силы близ населенного пункта Бдама, который, как и Мааранд, находится рядом с Джиср Аш-Шугуром. Отмечается, что накануне в этот район прибыли четыре группы боевиков, в числе который немало иностранцев, а минувшей ночью четыре грузовые машины привезли туда боеприпасы.

Примечательно, что все три населенных пункта входят в единый район обороны, контролируемый боевиками.