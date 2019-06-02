Временному главе Алжира продлили срок полномочий

Конституционный совет Алжира продлит полномочия Абделькадера Бенсалаха на посту временного главы страны до избрания нового президента. Об этом сообщает в воскресенье, 2 июня, El-Khabar со ссылкой на заявление совета.

Ранее Конституционный совет Алжира отверг досье обоих кандидатов, которые подавали документы на регистрацию для участия в президентских выборах через два дня. В виду этого провести голосование в установленный срок невозможно, сказано в заявлении.

По информации издания, в заявлении совета содержится конституционное решение о сохранении Бенсалаха на должности временного президента после истечения срока переходного периода.