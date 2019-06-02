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 Временному главе Алжира продлили срок полномочий

Временному главе Алжира продлили срок полномочий
19:30   2 Июня 2019
Весь мир

Временному главе Алжира продлили срок полномочий

Временному главе Алжира продлили срок полномочий

Конституционный совет Алжира продлит полномочия Абделькадера Бенсалаха на посту временного главы страны до избрания нового президента. Об этом сообщает в воскресенье, 2 июня, El-Khabar со ссылкой на заявление совета.

Ранее Конституционный совет Алжира отверг досье обоих кандидатов, которые подавали документы на регистрацию для участия в президентских выборах через два дня. В виду этого провести голосование в установленный срок невозможно, сказано в заявлении.

По информации издания, в заявлении совета содержится конституционное решение о сохранении Бенсалаха на должности временного президента после истечения срока переходного периода.

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Автор: Алла Ларионова
#политика #президент #алжир

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