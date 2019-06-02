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20:04   2 Июня 2019
Весь мир

Президент Австрии одобрил состав переходного правительства страны

Президент Австрии одобрил состав переходного правительства страны

Временный канцлер Австрии Бригитте Бирйлян в воскресенье, 2 июня, сообщила, что федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен принял ее предложение по составу переходного правительства страны, передает APA.

Ранее на этой неделе Ван дер Беллен освободил от обязанностей кабмин во главе с Себастьяном Курцем после вынесенного парламентом вотума недоверия из-за скандала с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе. Вскоре Бригитте Бирляйн  была назначена на должность временного канцлера.

По информации агентства, президент республики уже побеседовал с каждым из назначенных министров и в понедельник приведет к присяге переходное правительство. Кабмин в новом составе будет руководить страной до досрочных парламентских выборов, которые состоятся в сентябре этого года.

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Автор: Алла Ларионова
#политика #правительство #австрия

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