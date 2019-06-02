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Собянин сообщил об открытии автовокзала «Северные ворота» в Москве
Мэр Харькова пообещал восстановить бюст Жукова, снесенный националистами

Мэр Харькова пообещал восстановить бюст Жукова, снесенный националистами

Познер попал в базу данных сайта «Миротворец»

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19:03   2 Июня 2019
Весь мир

Тегеран считает, что США должны поменять ошибочный подход к Ирану

Тегеран считает, что США должны поменять ошибочный подход к Ирану

Вашингтон должен поменять свой ошибочный подход к Тегерану, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави, комментируя заявление госсекретаря США Майка Помпео о готовности к переговорам без предварительных условиях.

Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе пресс-конференции в Швейцарии сообщил, что Вашингтон готов к переговорам с иранской стороной без предварительных условий. Однако глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что США продолжат противостоять «злонамеренной политике» Ирана и готовы начать диалог, только когда страна «придет к выводу, что хочет вести себя как нормальное государство».

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Автор: Алла Ларионова
#сша #иран #политика

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