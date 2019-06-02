Тегеран считает, что США должны поменять ошибочный подход к Ирану

Вашингтон должен поменять свой ошибочный подход к Тегерану, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави, комментируя заявление госсекретаря США Майка Помпео о готовности к переговорам без предварительных условиях.

Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе пресс-конференции в Швейцарии сообщил, что Вашингтон готов к переговорам с иранской стороной без предварительных условий. Однако глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что США продолжат противостоять «злонамеренной политике» Ирана и готовы начать диалог, только когда страна «придет к выводу, что хочет вести себя как нормальное государство».