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Мэр Харькова пообещал восстановить бюст Жукова, снесенный националистами

Мэр Харькова пообещал восстановить бюст Жукова, снесенный националистами

Познер попал в базу данных сайта «Миротворец»

Познер попал в базу данных сайта «Миротворец»
Националисты снесли бюст маршала Жукова в Харькове

Националисты снесли бюст маршала Жукова в Харькове

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18:14   2 Июня 2019
Весь мир

Националисты снесли бюст маршала Жукова в Харькове

Националисты снесли бюст маршала Жукова в Харькове

Активисты нескольких националистических и радикальных партий в воскресенье, 2 июня, в Харькове повалили бюст советского маршала Георгия Жукова, который стоял неподалеку от местного Дворца спорта.

По информации «Интерфакса», собравшиеся ранее перед дворцом активисты «Национального корпуса», «Правого сектора»* (запрещен в РФ) , «Антикоррупционного блока участников АТО» устроили «коридор позора» направлявшимся в него делегатам съезда партии «Доверяй делам» с участием глав Харькова и Одессы Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова.

Вскоре радикалы подошли к бюсту Жукова, стоявшему в нескольких сотнях метров от Дворца спорта. Полицейские пытались их остановить и не допустить сноса памятника, однако им этого сделать не удалось.

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Автор: Алла Ларионова
#политика #харьков #маршал жуков

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