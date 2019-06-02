Националисты снесли бюст маршала Жукова в Харькове

Активисты нескольких националистических и радикальных партий в воскресенье, 2 июня, в Харькове повалили бюст советского маршала Георгия Жукова, который стоял неподалеку от местного Дворца спорта.

По информации «Интерфакса», собравшиеся ранее перед дворцом активисты «Национального корпуса», «Правого сектора»* (запрещен в РФ) , «Антикоррупционного блока участников АТО» устроили «коридор позора» направлявшимся в него делегатам съезда партии «Доверяй делам» с участием глав Харькова и Одессы Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова.

Вскоре радикалы подошли к бюсту Жукова, стоявшему в нескольких сотнях метров от Дворца спорта. Полицейские пытались их остановить и не допустить сноса памятника, однако им этого сделать не удалось.