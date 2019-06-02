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 ЦПВС провел в Дейр-эз-Зоре конкурс рисунка ко Дню защиты детей

ЦПВС провел в Дейр-эз-Зоре конкурс рисунка ко Дню защиты детей
17:57   2 Июня 2019
Весь мир

ЦПВС провел в Дейр-эз-Зоре конкурс рисунка ко Дню защиты детей

ЦПВС провел в Дейр-эз-Зоре конкурс рисунка ко Дню защиты детей

Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели 1 июня два мероприятия в провинции Дейр-эз-Зор: конкурс детского рисунка и гуманитарную акцию. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

ЦПВС провел в Дейр-эз-Зоре конкурс рисунка ко Дню защиты детей

Дети из населенного пункта Хатла смогли поучаствовать в художественном конкурсе на тему «Сирия без войны». Он был приурочен к Международному дню защиты детей. Комиссия, состоящая из руководства школы и военнослужащих Центра, отобрали лучшие работы.

ЦПВС провел в Дейр-эз-Зоре конкурс рисунка ко Дню защиты детей

Юным художникам понравился конкурс. Многие даже предложили новые темы для следующих конкурсов.

Кроме того, в населенном пункте Маррат прошла гуманитарная акция: жители получили 500 продовольственных наборов. В них находились мука, крупы, сахар, мясные и рыбные консервы.

ЦПВС провел в Дейр-эз-Зоре конкурс рисунка ко Дню защиты детей

Города Хатла и Маррат долгое время находились на границе между правительственными войсками Сирийской арабской армии (САА) и боевиками ИГ*. Их жители не понаслышке знают об ужасах войны.

*Террористическая организация, запрещена в РФ

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Автор: Виктория Разумовская
#дети #сирия #цпвс #гумакция

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