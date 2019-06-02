ЦПВС провел в Дейр-эз-Зоре конкурс рисунка ко Дню защиты детей

Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели 1 июня два мероприятия в провинции Дейр-эз-Зор: конкурс детского рисунка и гуманитарную акцию. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Дети из населенного пункта Хатла смогли поучаствовать в художественном конкурсе на тему «Сирия без войны». Он был приурочен к Международному дню защиты детей. Комиссия, состоящая из руководства школы и военнослужащих Центра, отобрали лучшие работы.

Юным художникам понравился конкурс. Многие даже предложили новые темы для следующих конкурсов.

Кроме того, в населенном пункте Маррат прошла гуманитарная акция: жители получили 500 продовольственных наборов. В них находились мука, крупы, сахар, мясные и рыбные консервы.

Города Хатла и Маррат долгое время находились на границе между правительственными войсками Сирийской арабской армии (САА) и боевиками ИГ*. Их жители не понаслышке знают об ужасах войны.

*Террористическая организация, запрещена в РФ