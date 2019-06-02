Рособрнадзор отчитался о нарушениях на ЕГЭ

В ходе проведения первых испытаний в рамках единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за нарушений удалили 141 участника. Об этом в воскресенье, 2 июня, сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, передает РИА Новости.

«Система контроля за ходом ЕГЭ отработана и надежна», — подчеркнули в ведомстве.

Кравцов отметил, что данная система позволяет оперативно выявлять практически все нарушения. Он также призвал всех выпускников не рисковать собственным будущим, пытаясь пронести на экзамены шпаргалки и гаджеты.

По словам главы ведомства, за использование шпаргалок с экзаменов удалили 56 человек, а за использование мобильных телефонов испытание покинули 58.