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17:49   2 Июня 2019
Россия

Рособрнадзор отчитался о нарушениях на ЕГЭ

Рособрнадзор отчитался о нарушениях на ЕГЭ

В ходе проведения первых испытаний в рамках единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за нарушений удалили 141 участника. Об этом в воскресенье, 2 июня, сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, передает РИА Новости.

«Система контроля за ходом ЕГЭ отработана и надежна», — подчеркнули в ведомстве.

Кравцов отметил, что данная система позволяет оперативно выявлять практически все нарушения. Он также призвал всех выпускников не рисковать собственным будущим, пытаясь пронести на экзамены шпаргалки и гаджеты.

По словам главы ведомства, за использование шпаргалок с экзаменов удалили 56 человек, а за использование мобильных телефонов испытание покинули 58.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #нарушения #егэ

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