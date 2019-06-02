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Мэр Харькова пообещал восстановить бюст Жукова, снесенный националистами

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17:09   2 Июня 2019
Весь мир

Почти полтонны кокаина задержали на судне во Французской Полинезии

Почти полтонны кокаина задержали на судне во Французской Полинезии

Жандармы задержали парусник с 436 килограммами кокаина на борту в водах Французской Полинезии. Об этом журналистам рассказал прокурор республики в Папеэте. Как отмечает в воскресенье, 2 июня Franceinfo, в последние годы конфискация такого рода запрещенных грузов в полинезийских водах происходит регулярно.

Подозрительный парусник, который шел из Панамы, задержали в 370 километрах от острова Таити. На борту находились четыре человека. Их уже поместили под стражу. Сейчас задержанным грозит наказание до 30 лет тюремного заключения и 7,5 миллиона евро в виду штрафа.

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Автор: Алла Ларионова
#кокаин #общество #французская полинезия

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