Почти полтонны кокаина задержали на судне во Французской Полинезии

Жандармы задержали парусник с 436 килограммами кокаина на борту в водах Французской Полинезии. Об этом журналистам рассказал прокурор республики в Папеэте. Как отмечает в воскресенье, 2 июня Franceinfo, в последние годы конфискация такого рода запрещенных грузов в полинезийских водах происходит регулярно.

Подозрительный парусник, который шел из Панамы, задержали в 370 километрах от острова Таити. На борту находились четыре человека. Их уже поместили под стражу. Сейчас задержанным грозит наказание до 30 лет тюремного заключения и 7,5 миллиона евро в виду штрафа.