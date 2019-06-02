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Мэр Харькова пообещал восстановить бюст Жукова, снесенный националистами

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17:22   2 Июня 2019
Весь мир

Выборы президента в Алжире перенесут из-за отсутствия кандидатов

Выборы президента в Алжире перенесут из-за отсутствия кандидатов

Конституционный совет (КС) Алжира заявил, что президентские выборы в стране, которые были намечены на 4 июля, перенесены. Это случилось из-за того, что досье обоих кандидатов отклонены, сообщает госагентство APS в воскресенье, 2 июня.

На пост главы государства претендовали два малоизвестных политика Абдельхаким Хамад и Хамид Туахри. Они подали досье после того, как ведущие политические силы Алжира бойкотировали выборы. Остальные потенциальные кандидаты вовсе не выдвинули кандидатуры.

Напомним, в начале апреля 82-летний президент Абдельазиз Бутефлика досрочно сложил полномочия. Он руководил Алжиром с 1999 года. Временно исполняющим обязанности страной назначен спикер верхней палаты парламента Абделькадер Бенсалах. Он назначил выборы на 4 апреля. Против них выступили оппозиция и общественность. Они хотят ввести переходный период и создать учредительный совет.

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Автор: Арсений Аскольский
#выборы #алжир

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