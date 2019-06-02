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17:09   2 Июня 2019
Россия

Собянин сообщил об открытии автовокзала «Северные ворота» в Москве

Собянин сообщил об открытии автовокзала «Северные ворота» в Москве

Градоначальник столицы Сергей Собянин в воскресенье, 2 июня, сообщил, что с нового автовокзала «Северные ворота» начали ходить первые рейсы. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Новый автовокзал находится рядом с метро «Ховрино». Его строительство позволило разгрузить автостанцию «Тушинская».   

Отсюда можно будет уехать в Петербург, Нижний Новгород, Ярославль, Смоленск и некоторые заграничные города: Гомель, Кишинев и Тарту. В будущем планируется открытие других направлений.

По словам Собянина, сейчас поток пассажиров — примерно тысяча человек в день. К 2023 году планируется увеличить его до 3,7 тысячи. 

 

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #собянин #общество #автовокзал

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