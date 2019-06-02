Собянин сообщил об открытии автовокзала «Северные ворота» в Москве
Градоначальник столицы Сергей Собянин в воскресенье, 2 июня, сообщил, что с нового автовокзала «Северные ворота» начали ходить первые рейсы. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Новый автовокзал находится рядом с метро «Ховрино». Его строительство позволило разгрузить автостанцию «Тушинская».
Отсюда можно будет уехать в Петербург, Нижний Новгород, Ярославль, Смоленск и некоторые заграничные города: Гомель, Кишинев и Тарту. В будущем планируется открытие других направлений.
По словам Собянина, сейчас поток пассажиров — примерно тысяча человек в день. К 2023 году планируется увеличить его до 3,7 тысячи.
От "Северных ворот" можно уехать в Питер, Нижний Новгород, Ярославль, Смоленск, а также в зарубежные города: Гомель, Кишинев, Тарту. Будем открывать новые направления. Сейчас поток пассажиров чуть больше тысячи в день. А к 2023 году ожидаем до 3,7 тысячи. pic.twitter.com/7WDbkj24QU— Сергей Собянин (@MosSobyanin) June 2, 2019