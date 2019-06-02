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16:46   2 Июня 2019
Россия

СК проведет проверку из-за появления стай бездомных собак в Подмосковье

СК проведет проверку из-за появления стай бездомных собак в Подмосковье

Следователям предстоит выяснить, почему на улицах подмосковных городов Ивантеевка, Щелково и Ногинск в последнее время увеличилось количество бездомных собак. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГСУ СК.

В воскресенье, 2 июня, в эфире одного из федеральных телеканалов показали программу, в которой говорится о проблемах, связанных с массовым скоплением бездомных собак в городах Ивантеевка, Щелково и Ногинск. СМИ утверждает, что животные заражены опасными инфекциями и при этом бросаются на людей.

Проводятся доследственные проверки.

Ранее пресса писала, что двухлетний мальчик попал в реанимацию после того, как на него напали бродячие собаки во дворе в подмосковном Ногинске. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

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Автор: Виктория Разумовская
#подмосковье #общество #собаки #бродячие животные

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