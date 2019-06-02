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Боевики создают ударную группировку в Хаме и Латакии

Боевики создают ударную группировку в Хаме и Латакии

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16:37   2 Июня 2019
Весь мир

Боевики создают ударную группировку в Хаме и Латакии

Боевики создают ударную группировку в Хаме и Латакии

Провинциям Хама и Латакия в Сирии может угрожать новая опасность в виде наступлений незаконных вооруженных формирований во главе с «Хайят Тахрир аш-Шам». Боевики этой группировки перебрасывают резервы и вооружения на линию соприкосновения, передает Федеральное агентство новостей (ФАН) в воскресенье, 2 июня.

В населенный пункт Кабана на севере Латакии радикалы уже доставили несколько единиц бронетехники, партию зенитных установок, а также РСЗО, отмечает агентство. Вооружение было переброшено из города Джиср Аш-Шугур.

И это уже не первый подобный случай. На этой неделе в окрестности Кабаны, Сирмании и Мааранда, которые находятся к югу и юго-западу от Джиср аш-Шугура, прибыло свыше 70 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более чем с 500 боевиками «Тахрир аш-Шам». Вероятно, джихадисты собираются организовать новую наступательную операцию против армии САР, которая с 18 мая в одностороннем порядке отказались вести боевые действия.

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Автор: Алла Ларионова
#сирия #боевики #весь мир

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