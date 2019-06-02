Мэр Харькова пообещал восстановить бюст Жукова, снесенный националистами

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что поваленный в городе националистами бюст маршала Георгия Жукова восстановят за счет пожертвований. Об этом он сообщил в воскресенье, 2 июня, на съезде партии «Доверяй делам».

Кернес заявил, что посоветовался с депутатом Рады Виталием Хомутынником, представляющим округ, где установлен бюст.

«Он говорил, что за счет фонда «Возрождение» восстановит памятник в ближайшее время»,— цитирует «Медиапорт» слова мэра.

Отмечается, что участники съезда встретили обещание Хомутынника аплодисментами.

Ранее в воскресенье представители националистических организаций в Харькове несли бюст советского военного деятеля. Они объяснили поступок тем, что действуют в рамках закона о декоммунизации.