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16:08   2 Июня 2019
Россия

Пять человек погибли в пожаре в Свердловской области

Пять человек погибли в пожаре в Свердловской области

Пять человек, из которых четверо детей, погибли в результате пожара в городе Богдановиче в Свердловской области. Еще один ребенок пострадал.

Ранее сообщалось о четырех погибших. Позже спасатели обнаружили тело пенсионера, который отравился угарным газом. Еще одна женщина пострадала. Медики оценивают ее состояние как тяжелое.

Погибшим детям было шесть месяцев, два года, четыре года и шесть лет. С ними находилась их 12-летняя сестра, которая выбежала позвать на помощь и в итоге выжила. 

«Семья многодетная, у них шесть детей, родители уехали на соревнования со старшим ребенком», — сказали в пресс-службе областной прокуратуры.

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Автор: Виктория Разумовская
#пожар #свердловская область #общество

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