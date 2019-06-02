Пять человек погибли в пожаре в Свердловской области

Пять человек, из которых четверо детей, погибли в результате пожара в городе Богдановиче в Свердловской области. Еще один ребенок пострадал.

Ранее сообщалось о четырех погибших. Позже спасатели обнаружили тело пенсионера, который отравился угарным газом. Еще одна женщина пострадала. Медики оценивают ее состояние как тяжелое.

Погибшим детям было шесть месяцев, два года, четыре года и шесть лет. С ними находилась их 12-летняя сестра, которая выбежала позвать на помощь и в итоге выжила.