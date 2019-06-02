Девять человек пострадали в ДТП с автобусом под Ростовом

Девять человек пострадали в аварии с автобусом на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, сообщили в региональном главке МВД. ДТП случилось около 13.30 мск на 1049 километре трассы.

Водитель автобуса врезался в грузовой автомобиль MAN, который на пешеходном переходе пропускал людей

«После этого автобус по касательной допустил столкновение со стоящими автомобилями Kia Rio и грузовым Renault», — уточнили в полиции.

Различные травмы получили девять человек, при этом трое из пострадавших — дети. Уточняется, что в автобусе «Богдан» по маршруту Новочеркаск – Ростов -на- Дону был 31 пассажир.