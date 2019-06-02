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Помпео сообщил, что США готовы к переговорам с Ираном без предварительных условий
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 Пять человек погибли в пожаре в Свердловской области

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Боевики создают ударную группировку в Хаме и Латакии

Боевики создают ударную группировку в Хаме и Латакии

 Помпео сообщил, что США готовы к переговорам с Ираном без предварительных условий

Помпео сообщил, что США готовы к переговорам с Ираном без предварительных условий
15:36   2 Июня 2019
Весь мир

Помпео сообщил, что США готовы к переговорам с Ираном без предварительных условий

Помпео сообщил, что США готовы к переговорам с Ираном без предварительных условий

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон готов начать переговоры с Ираном без предварительных условий. Речь об этом зашла на пресс-конференции в Швейцарии в воскресенье, 2 июня.

Глава Госдепа заявил, что Штаты продолжат противостоять «злонамеренной политике» Тегерана и готовы начать диалог, когда Иран «придет к выводу, что хочет вести себя как нормальное государство».

Отношения США и Ирана заметно ухудшились за последнее время. Белый дом ввел санкции против важнейших областей экономики Ирана и продолжает усиливать давление, чтобы «изменить поведение» республики. Кроме того, Штаты объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. Иран в ответ признал Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией, а сами Штаты «государством – спонсором терроризма».

Позже к берегам Ирана направился авианосец «Авраам Линкольн» и бомбардировщики. При этом президент Дональд Трамп заявил, что надеется избежать войны.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #иран #политика #помпео

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