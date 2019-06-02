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15:13   2 Июня 2019
Россия

Спасатели потушили пожар в павильоне на ВДНХ

Спасатели потушили пожар в павильоне на ВДНХ

Пожар, который вспыхнул на цокольном этаже павильона «Рыболовство» на ВДНХ в Москве, удалось ликвидировать. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС России в воскресенье, 2 июня.

В пресс-службе ведомства отметили, что на площади 20 квадратных метров устранено возгорание строительных материалов. По информации спасателей, в результате пожара никто не пострадал.

Согласно данным агентства, здание в настоящее время находится на реконструкции, рабочие его стены покинули.

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Автор: Алла Ларионова
#пожар #петербург #вднх

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