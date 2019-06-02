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15:35   2 Июня 2019
Весь мир

Волкособов и шиповник запретили в Финляндии

Волкособов и шиповник запретили в Финляндии

Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии запретило в стране импорт и продажу шиповника морщинистого с 1 июня. Широко распространившееся в республике за прошедшее столетие растение попало в список вредных и инвазивных.

«Запрет на выращивание шиповника начнет действовать только после трехлетнего переходного периода», — уточняет ведомство.

Вместе с этим растением в список вредоносных попали люпин многолистный, который тоже встречается в Финляндии практически повсеместно, горец сахалинский и ряд других. В сообщении отмечается, что речь не идет о шиповнике в целом, а только о конкретном его  виде.

Кроме того, этим же постановлением с 1 июня в стране запретили содержание, рекламу и продажу волкособов — гибридов волка и собаки. Импорт животных в Финляндию был запрещен с начала 2016 года.  Цель запрета — сохранить генетическую чистоту волка. 

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Автор: Арсений Аскольский
#финляндия #волкособ #шиповник

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