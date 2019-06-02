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15:06   2 Июня 2019
Россия

Спасатели эвакуировали 200 человек из торгового центра в Краснодаре из-за возгорания

Спасатели эвакуировали 200 человек из торгового центра в Краснодаре из-за возгорания

Спасатели эвакуировали 200 человек из торгового центра в Краснодаре из-за возгорания. Об этом в воскресенье, 2 июня, сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

Пожарная сигнализация сработала примерно в 11.25. Торговый центр «Галактика», где случился пожар, находится на улице Уральской. Возгорание произошло на площади пять квадратных метров.

Первые пожарные расчеты прибыли на место ЧП через десять минут. Выяснилось, что загорелись б/у вещи. До прибытия пожарных сотрудники торгового центра самостоятельно потушили огонь.

По предварительным данным, пострадал один человек.

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Автор: Виктория Разумовская
#пожар #чп #краснодар #эвакуация

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