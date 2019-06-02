Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Спасатели потушили пожар в павильоне на ВДНХ

Спасатели потушили пожар в павильоне на ВДНХ

 Спасатели эвакуировали 200 человек из торгового центра в Краснодаре из-за возгорания

Спасатели эвакуировали 200 человек из торгового центра в Краснодаре из-за возгорания
Познер попал в базу данных сайта «Миротворец»

Познер попал в базу данных сайта «Миротворец»

 Савченко считает, что Украина проиграла очередной «бой» за Донбасс

Савченко считает, что Украина проиграла очередной «бой» за Донбасс
Business Insider включил F-35 в список худших образцов вооружения США

Business Insider включил F-35 в список худших образцов вооружения США

 Количество кандидатов на пост премьера Великобритании достигло 13

Количество кандидатов на пост премьера Великобритании достигло 13
Спасатели потушили пожар в павильоне на ВДНХ

Спасатели потушили пожар в павильоне на ВДНХ

 Спасатели эвакуировали 200 человек из торгового центра в Краснодаре из-за возгорания

Спасатели эвакуировали 200 человек из торгового центра в Краснодаре из-за возгорания
Познер попал в базу данных сайта «Миротворец»

Познер попал в базу данных сайта «Миротворец»

 Савченко считает, что Украина проиграла очередной «бой» за Донбасс

Савченко считает, что Украина проиграла очередной «бой» за Донбасс
Business Insider включил F-35 в список худших образцов вооружения США

Business Insider включил F-35 в список худших образцов вооружения США

 Количество кандидатов на пост премьера Великобритании достигло 13

Количество кандидатов на пост премьера Великобритании достигло 13
14:39   2 Июня 2019
Весь мир

Business Insider включил F-35 в список худших образцов вооружения США

Business Insider включил F-35 в список худших образцов вооружения США

Американский портал Business Insider на основе оценок военных аналитиков составил список «самых проблемных» разработок властей США по вооружениям. В нем оказались стелс-истребитель F-35, а также эсминец класса Zumwalt.

Как отмечает ресурс, в ходе реализации программы F-35 были найдены различные недостатки, связанные с технической и производственной частями. В частности, Пентагон выявил проблемы с надежностью и боеготовностью истребителя. Кроме того, стоимость программы по эксплуатации самодета увеличилась до 1,2 триллиона долларов.

«Американские военные вместе со своими промышленными партнерами создают одни из самых лучших видов оружия в мире, однако программы по их производству редко работают так гладко, как предполагалось», — говорится в материале.

В список  худших военных программ также попали эсминцы класса Zumwalt, авианосцы класса Ford и корабли прибрежной зоны — Littoral Combat Ship. У всей этой техники есть технические и производственные недостатки.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#сша #вооружения #f-35

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...