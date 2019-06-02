Три человека пострадали в результате хлопка газа в жилом доме в Муроме

Хлопок газа произошел в жилом доме в городе Муром во Владимирской области. В результате пострадали три человека, в том числе двое детей.

Инцидент произошел в многоквартирном доме по адресу: улица Кленовая, дом 1. Специалисты проводят поквартирное обследование подъезда. По словам главы города, хлопок произошел в панельной хрущевке, в которой располагается 90 квартир. Пострадал крайний подъезд. Возникший пожар спасатели ликвидировали.

В результате ЧП пострадал 26-летний мужчина. Он получил ожог 65 процентов тела. Сейчас он находится в реанимации Муромской городской больницы №3, позже его переведут в ожоговый центр Нижнего Новгорода.

Также пострадали дети, находящиеся в соседней квартире. У одной девочки стресс, а вторая получила травмы.

Сейчас на месте происшествия работают 57 человек и 18 единиц техники.